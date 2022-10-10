В Казани откроется фотовыставка, посвященная строительству скоростной трассы М12

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» 12 октября откроется фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В этот же день состоится презентация книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии», сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Федеральная дорога М12 строится с нуля. Ее протяженность составит более 800 километров. И на каждом километре сейчас идут работы, чтобы в конце 2023 года запустить движение по основному ходу от Москвы до Казани. Как кипит работа и насколько велик масштаб строительства, мы показали на нашей фотовыставке», — заявили в пресс-службе.

Уже в сентябре этого года Президент России Владимир Путин открыл движение по 22,5 километра первого пускового комплекса нулевого этапа трассы в Московской области. В октябре будет запущено еще 26 километров дороги во Владимирской области.

Сразу после открытия фотовыставки пройдет презентация книги. Проект посвящен боевому подвигу 2-й ударной армии, участвовавшей в боях под Ленинградом. В 1942 году большая часть войск армии попала в окружение и погибла неподалеку от деревни Мясной Бор. В составе 2-й ударной армии сражался и национальный герой Татарстана Муса Джалиль.

Сейчас около Мясного Бора проходит один из участков трассы М11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). При подготовке территории под строительство М11 поисковики обнаружили останки советских воинов, а в июне 2020 года на 563 километре был открыт мемориал «Погибшим при защите Отечества».

Мероприятия пройдут в рамках международной специализированной выставки «Дорога», которая откроется 12 октября в МВЦ «Казань Экспо».