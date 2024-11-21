В Казани откроется филиал Центра изучения римского права

Завтра в Казани состоится круглый стол, во время которого откроют Казанский филиал Центра изучения римского права.

Круглый стол проводится в качестве отдельно действующей сессии Казанского международного юридического форума.

Проведение таких мероприятий стало традицией. В течение двух лет после конференции Центр изучения римского права проводит цикл круглых столов, где обсуждают доклады, которые прозвучали на мероприятии и прорабатывают прозвучавшие на конференции вопросы.

Казанские ученые-правоведы и раньше активно участвовали в работе Центра изучения римского права, поддерживали проводимые им мероприятия в других регионах России, а также проводили их на своих площадках. Но, подчеркивают организаторы, у научной юридической школы Казани большой потенциал, и он требует развития этого направления правовой мысли.

«Казань является признанным центром правовой мысли и юридического образования, поэтому неминуемо станет флагманом и в данной области», – рассказала «Татар-информу» организатор мероприятия кандидат юридических наук Мария Акимова.

С приветственным словом перед гостями круглого стола выступят председатель Комитета по науке и высшему образованию Госдумы РФ, заслуженный юрист РФ Сергей Кабышев, декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина, председатель фонда «Центр изучения римского права» Леонид Кофанов и другие.

Круглый стол пройдет 22 ноября в 11.00 в лектории №1 Присутственных мест Казанского Кремля.

На сайте Центра изучения римского прав в разделе «Видео» можно прослушать прозвучавшие на конференции доклады, а также ознакомиться с видеозаписями уже прошедших обсуждений.