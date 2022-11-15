В Казани откроется фестиваль современной музыки Concordia

Завтра в Казани стартует XII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.

В течение двух недель – с 16 по 30 ноября – состоятся пять концертных программ Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, где будет звучать музыка XX-XXI веков. Цель фестиваля этого года – поразить амплитудой стилей и разнообразием направлений в современной академической музыке.

По замыслу художественного руководителя Concordia и ГАСО РТ – народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского фестиваль отличает демократичность и открытость: «Concordia — это не фестиваль эпатажа и музыки, которую люди сейчас воспринимать не могут».

Тем не менее казанцам будет представлено множество премьер.

Среди таких опусов – Скрипичный концерт Дж. Адамса, «Фанфары для простого человека» А. Копленда, Концерт для виолончели с оркестром А. Дютийё, Симфония № 4 А. Шнитке и другие.

Кроме того, этот фестиваль – не только возможность для публики открывать новую для себя музыку, но и шанс для оркестрантов поработать с выдающимися музыкантами и дирижерами, специализирующимися на интерпретации современной музыки. «Необходимо, чтобы с оркестром работали разные дирижеры, которые могут дать что-то новое коллективу», – подчеркивает Александр Сладковский.

На Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia приглашен звездный состав. Это дирижеры – Филипп Чижевский, Сергей Скрипка, Валерий Полянский (Москва), Джордж Пехливанян (Франция/США), Андрес Мустонен (Эстония). Солисты – скрипачи Елена Ревич, Даниил Коган, Александр Рамм (виолончель), Татьяна Полянская (фортепиано), Анна Бутурлина (джазовый вокал).

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