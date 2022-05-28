В Казани откроется детский лагерь для отдыха круглый год

Cпортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» после капитального ремонта станет вторым местом в столице Татарстана, где будет организован круглогодичный отдых детей. С ходом ведущихся здесь работ ознакомился глава города Ильсур Метшин, сообщает портал мэрии Казани.

Лагерь был построен 90 лет назад, а капремонт там проводили в последний раз 60 лет назад. Каждое лето здесь в четыре смены отдыхала почти тысяча детей. Работы по приведению лагеря в порядок начались чуть больше года назад.

«Благодаря строительству новых корпусов и подведению отопления к некоторым из них мы увеличили вместимость „Молодой гвардии“ до 280 человек в смену и сможем организовать здесь круглогодичный отдых детей. Это стало возможным благодаря беспрецедентной программе Президента Татарстана Рустама Минниханова. „Молодая гвардия“ будет не только загородным лагерем, но и местом для зимнего отдыха и активностей», — заметил мэр Казани.

На месте старых деревянных домиков построены десять новых спальных корпусов вместимостью 30 человек каждый, два корпуса для персонала и комплекс душевых с саунами. При строительстве старались сохранить каждое растущее на территории дерево. Шесть корпусов, в том числе четыре спальных, одно помещение для персонала и столовая будут отапливаться в холодное время года. Это позволит организовать круглогодичный детский отдых.

Во многих корпусах уже проведено электричество, установлены системы водоотведения и вентиляции. Завершены фасадные работы и обустроены входные узлы, теперь строителям предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, после чего их начнут обставлять мебелью.

Всего в работах участвуют 97 строителей и пять машин. «Помимо 12 возведенных корпусов идет строительство медицинского пункта и клуба, решается вопрос с подведением тепла в 6 корпусов», — рассказал директор подрядчика — ООО «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин.

При этом один из старых деревянных корпусов было решено сохранить, по инициативе мэра здесь предполагается разместить музей, воссоздающий быт пионерского лагеря. Ильсур Метшин ознакомился с его проектом. Музей будет включать несколько зон: столовую, медицинскую палату, библиотечный зал и холл с гитарами и велосипедами.

В «Молодой гвардии» спортсмены проходят подготовку по четырем спортивным дисциплинам: футболу, баскетболу, конькобежному спорту и легкой атлетике. На территории лагеря площадью 9,37 гектара размещены баскетбольно-волейбольные площадки, построенные по республиканским программам, мини-футбольная площадка и два нестандартных футбольных поля. Предполагается обустроить футбольное поле размером 90 на 60 метров с искусственной травой и установить зрительские трибуны на 200 мест. В случае получения сертификата на нем можно будет проводить и республиканские турниры.

Кроме того, в лагере для тренировок по легкой атлетике создадут две прямые беговые дорожки длиной 110 метров с резиновым покрытием и прыжковую зону. Также тут обустроят универсальную спортивную площадку для воркаута с турниками, брусьями и другими снарядами, построят крытую площадку для тренировок, баскетбольную и мини-футбольные площадки. Все они будут освещаться в темное время суток, уточнил председатель городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.