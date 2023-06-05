В Казани откроется 19 модернизированных школьных столовых за 220 млн рублей

В этом году будет проведена модернизация 19 школьных столовых Казани, из бюджета Татарстана на это выделено 220 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Модернизация подразумевает и обновление, и замену сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, системы вентиляции. Будет проведен большой объем отделочных работ. Благодаря этому количество мест в школьных столовых увеличится на 456 единиц», — отметила докладчица.

По словам Мухамедшиной, по решению Раиса РТ Рустама Минниханова средства на обновление школьных столовых выделяются третий год подряд. «Все оборудование должно быть в надлежащем состоянии, соответствовать безопасности и качеству. А обеденный зал должен быть просторным, ярким и комфортным», — пояснила чиновница.

Средства на ремонт выделяет и сам Департамент продовольствия и социального питания. В этом году вложения составят 105 млн рублей. Из них более 50 млн потратят на оборудование ремонтных и неремонтных школ, а 20 млн — на дополнительные элементы дизайна, мебели и декора для четырех новых школ.

В ушедшем учебном году департамент организовал питание для 160 тыс. школьников — это на 9 тыс. больше, чем годом ранее. «Из них 100% учеников начальных классов и 18% учащихся старших классов были охвачены горячим питанием», — заметила спикер.

На протяжении учебного года были реализованы городские меры поддержки семей мобилизованных, в том числе в виде организации двухразового горячего питания. Бесплатное питание также получали дети с ограниченными возможностями здоровья.

«В целом ежедневно департамент организует питание для 292 тыс. человек из города Казани и десяти районов Республики Татарстан», — сообщила Рима Мухамедшина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани забраковали 640 тонн поступающих в школы продуктов.