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В Казани отключат воду в поселке Краснооктябрьский
12 декабря в казанском поселке Краснооктябрьский временно отключат воду. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 18.30. Меры примут на время гидротехнического обследования водозаборной скважины на водозаборе «Краснооктябрьский».
Жители домов, попадающих под отключение, могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.
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