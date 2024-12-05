В Казани отключат воду в поселке Краснооктябрьский

12 декабря в казанском поселке Краснооктябрьский временно отключат воду. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 18.30. Меры примут на время гидротехнического обследования водозаборной скважины на водозаборе «Краснооктябрьский».

Жители домов, попадающих под отключение, могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.