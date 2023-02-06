Казань откажется от брандмауэров в наружной рекламе

Рынок наружной рекламы татарстанской столицы уверенно переходит к цифровым форматам размещения. Предшественники цифровых рекламных конструкций – брандмауэры, уйдут в прошлое вместе с истечением сроков разрешений. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

«Динамика последних лет отражает тренд на цифровые технологии. До четырех штук сократилось количество брандмауэров – предшественников медиафасадов. За последние пять лет в управление не подали ни одного заявления на установку брандмауэров. При этом количество медиафасадов выросло до 29. По мере завершения сроков разрешений брандмауэры должны исчезнуть из рекламного поля Казани», – пояснил докладчик.

