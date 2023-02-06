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Ру Тат
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Казань
6 февраля 2023  12:49

Казань откажется от брандмауэров в наружной рекламе

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Рынок наружной рекламы татарстанской столицы уверенно переходит к цифровым форматам размещения. Предшественники цифровых рекламных конструкций – брандмауэры, уйдут в прошлое вместе с истечением сроков разрешений. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

«Динамика последних лет отражает тренд на цифровые технологии. До четырех штук сократилось количество брандмауэров – предшественников медиафасадов. За последние пять лет в управление не подали ни одного заявления на установку брандмауэров. При этом количество медиафасадов выросло до 29. По мере завершения сроков разрешений брандмауэры должны исчезнуть из рекламного поля Казани», – пояснил докладчик.
 

#Деловой понедельник #рекламные конструкции #цифровизация #рекламный рынок
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