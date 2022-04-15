news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Недвижимость
15 апреля 2022  10:26
Эльвира Зайнулина

В Казани выставлен на продажу отель «Берисон» за 60 млн рублей

news_top_970_100

В Казани за 60 млн рублей продается отель «Берисон», который расположен  по адресу ул. Профсоюзная, 13/16. Об этом говорится на сайте бесплатных объявлений.

«Срок окупаемости 9 лет. Отель имеет высокие экспертные оценки на букинге. Всегда полностью заселен, пользуется популярностью гостей города», – отмечает продавец.

Объект имеет площадь 380 кв. м. Он включает 21 одно- и двухместный номер. Рядом с гостиницей находятся пешеходная улица Баумана и Казанский Кремль.

С августа прошлого года несколько раз сообщалось о продаже гостиницы Mano, расположенной на улице Чистопольская в Казани. За нее владелец просил 1,3 млрд рублей

 

#отель #гостиница #продажа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное