В Казани выставлен на продажу отель «Берисон» за 60 млн рублей

В Казани за 60 млн рублей продается отель «Берисон», который расположен по адресу ул. Профсоюзная, 13/16. Об этом говорится на сайте бесплатных объявлений.

«Срок окупаемости 9 лет. Отель имеет высокие экспертные оценки на букинге. Всегда полностью заселен, пользуется популярностью гостей города», – отмечает продавец.

Объект имеет площадь 380 кв. м. Он включает 21 одно- и двухместный номер. Рядом с гостиницей находятся пешеходная улица Баумана и Казанский Кремль.

С августа прошлого года несколько раз сообщалось о продаже гостиницы Mano, расположенной на улице Чистопольская в Казани. За нее владелец просил 1,3 млрд рублей