В Казани отец уронил двухмесячную дочку, ребенок умер

Трагедия произошла 6 февраля в Казани. Как стало известно «Татар-информу», к медикам обратился 28-летний мужчина. Он сказал, что его маленькая дочка не подает признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки.

По данным агентства, матери малышки дома не было. Супруг позвонил ей и сказал, что дочке плохо.

По предварительным данным, отец уронил ребенка – на голове у девочки обнаружены травмы. Однако откуда они появились – выясняется.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Известно, что семья благополучная, воспитывала двоих детей – двухлетнего мальчика и в конце прошлого года у них родилась дочь.