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Новости Татарстана и Казани
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В Казани осудят лжесотрудников аэропорта, которые брали с водителей деньги за парковку
В Казани перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следователей, в 2022 году мужчины представлялись работниками аэропорта «Казань» и предлагали автовладельцам оплачивать парковку онлайн-переводами. После оплаты они открывали шлагбаум для вьезда авто при помощи парковочного талона, время въезда-выезда на котором не превышало бесплатный период нахождения на стоянке.
Таким способом они воспользовались доверчивостью более 90 владельцев автомобилей и обманув автоматизированную парковочную систему аэропорта Казани завладели денежными средствами в сумме свыше 400 тысяч рублей.
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