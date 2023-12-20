В Казани осудят лжесотрудников аэропорта, которые брали с водителей деньги за парковку

В Казани перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следователей, в 2022 году мужчины представлялись работниками аэропорта «Казань» и предлагали автовладельцам оплачивать парковку онлайн-переводами. После оплаты они открывали шлагбаум для вьезда авто при помощи парковочного талона, время въезда-выезда на котором не превышало бесплатный период нахождения на стоянке.

Таким способом они воспользовались доверчивостью более 90 владельцев автомобилей и обманув автоматизированную парковочную систему аэропорта Казани завладели денежными средствами в сумме свыше 400 тысяч рублей.