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В Казани осудят аферистку, которая за 3,5 млн рублей обещала фирме помочь с налоговой
Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2022 году женщина узнала, что в отношении фирмы-грузоперевозчика проводится налоговая проверка, которая грозит владельцам крупными доначислениями.
Она предложила им передать через нее взятку в 7 млн рублей, чтобы снизить доначисления. Получив 3,5 млн, женщина их присвоила, а по итогам проверки был составлен акт о нарушении налогового законодательства на сумму более 50 млн рублей, а также более 22 млн рублей пени.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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