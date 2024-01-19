В Казани осудят аферистку, которая за 3,5 млн рублей обещала фирме помочь с налоговой

Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2022 году женщина узнала, что в отношении фирмы-грузоперевозчика проводится налоговая проверка, которая грозит владельцам крупными доначислениями.

Она предложила им передать через нее взятку в 7 млн рублей, чтобы снизить доначисления. Получив 3,5 млн, женщина их присвоила, а по итогам проверки был составлен акт о нарушении налогового законодательства на сумму более 50 млн рублей, а также более 22 млн рублей пени.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.