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Происшествия 19 января 2024 15:28

В Казани осудят аферистку, которая за 3,5 млн рублей обещала фирме помочь с налоговой

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Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2022 году женщина узнала, что в отношении фирмы-грузоперевозчика проводится налоговая проверка, которая грозит владельцам крупными доначислениями.

Она предложила им передать через нее взятку в 7 млн рублей, чтобы снизить доначисления. Получив 3,5 млн, женщина их присвоила, а по итогам проверки был составлен акт о нарушении налогового законодательства на сумму более 50 млн рублей, а также более 22 млн рублей пени.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Мошенничество
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