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Новости Татарстана и Казани
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В Казани осудили супругов за продажу несуществующих турпоездок на 23 млн рублей
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в афере на 23 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде установили, что в мае 2021 года мужчина зарегистрировал фирму супруги в качестве поставщика в электронной системе интернет-магазина, а затем разместил ссылки на фиктивный товар о продаже туристических поездок.
Затем их соучастники приобрели несуществующий товар на сумму свыше 23 млн рублей, указав в качестве средств электронного платежа реквизиты банковских карт, которые уже не функционировали.
После чего интернет-магазин, не проверив фактическое поступление денежных средств, перевел на банковский счет организации указанную сумму.
В итоге суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы, а его супруге – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
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