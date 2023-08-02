В Казани осудили супругов за продажу несуществующих турпоездок на 23 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в афере на 23 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что в мае 2021 года мужчина зарегистрировал фирму супруги в качестве поставщика в электронной системе интернет-магазина, а затем разместил ссылки на фиктивный товар о продаже туристических поездок.

Затем их соучастники приобрели несуществующий товар на сумму свыше 23 млн рублей, указав в качестве средств электронного платежа реквизиты банковских карт, которые уже не функционировали.

После чего интернет-магазин, не проверив фактическое поступление денежных средств, перевел на банковский счет организации указанную сумму.

В итоге суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы, а его супруге – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.