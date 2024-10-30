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В Казани осудили стоматолога, который помог осужденному достать наркотики
В Казани вынесли приговор врачу-стоматологу, который пронес в СИЗО наркотик и передал его осужденному.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, 13 февраля 2024 года врач-стоматолог, осуществлявший лечение больных, содержащихся в следственном изоляторе, пронес на территорию СИЗО наркотик массой свыше 60 грамм и передал его пришедшему к нему на прием осужденному. Запрещенное вещество обнаружили сотрудники СИЗО.
Суд с учетом позиции прокуратуры признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.
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