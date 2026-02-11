В Казани осудили руководителей двух фирм за мошенничество на 64 млн рублей

В Казани суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Выяснилось, что мужчины, руководившие компаниями «ПОИНТ» и «Полимэксимпорт», показали местному предпринимателю фиктивный инвестиционный проект по производству сухих моющих средств. Под видом совместного бизнеса они взяли у него более 64 млн рублей, но возвращать деньги не собирались.

Чтобы скрыть долг и уйти от ответственности, они оформили перевод обязательств с компании «ПОИНТ» на «Полимэксимпорт», заключив договор уступки права требования. Одновременно бизнесмены вынудили предпринимателя выйти из числа учредителей и передать свою долю в компании «Полимэксимпорт». В результате он потерял вложенные деньги.

Суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Гражданский иск удовлетворен частично: с осужденных взыскано более 59 млн рублей. Вину они не признали.