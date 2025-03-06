В Казани осудили посредницу в даче взятки сотруднику отдела одной из инспекций ФНС

В Казани суд вынес приговор 37-летней местной жительнице. Ее признали виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд установил, что женщина передала от имени директора компании 2 млн рублей заместителю начальника отдела выездных проверок одной из территориальных инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС). Взятка была предназначена для уменьшения налоговой недоимки фирмы с 400 до 200 миллионов рублей.

Несмотря на то, что женщина не признала вину, суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении директора фирмы выделено в отдельное производство.