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Происшествия 6 марта 2025 17:06

В Казани осудили посредницу в даче взятки сотруднику отдела одной из инспекций ФНС

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В Казани суд вынес приговор 37-летней местной жительнице. Ее признали виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд установил, что женщина передала от имени директора компании 2 млн рублей заместителю начальника отдела выездных проверок одной из территориальных инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС). Взятка была предназначена для уменьшения налоговой недоимки фирмы с 400 до 200 миллионов рублей.

Несмотря на то, что женщина не признала вину, суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении директора фирмы выделено в отдельное производство.

#взятка #ФНС #суд #приговор
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