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Новости Татарстана и Казани
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В Казани осудили экс-полицейских, которые по липовым документам пытались посадить мужчину
В Казани осудили двух бывших транспортных полицейских, которые сфальсифицировали документы ранее судимого местного жителя, который находился под надзором в полиции. Мужчину из-за этого привлекли к уголовной ответственности за якобы несоблюдение административных ограничений. Однако в дальнейшем его оправдали.
Вахитовский районный суд признал виновными полицейских по статье «Превышение должностных полномочий» и назначил им наказания в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы условно с испытательными сроками 2,5 и 2 года.
Осужденным нельзя занимать должности на госслужбе в течение двух лет.
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