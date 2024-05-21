В Казани осудили организаторов подпольного покер-клуба

В Вахитовском суде вынесли приговор организаторам подпольного казино в центре Казани. Суд признал виновными Леонида Гимадеева, Константина Гуренкова, Андрея Дзисякова и Хакима Хакимзянова в организации азартных игр.

«Признать виновными и назначить наказание Хакимзянову – лишение свободы сроком на 2 года условно, Гимадееву – лишение свободы сроком на 2 года условно, Дзисякова – лишение свободы сроком на один год, Гуренкову – лишение свободы сроком на один год и шесть месяцев», – сказал судья.

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Судья обратила внимание подсудимых на то, что у каждого из них будет испытательный срок и, при совершении тяжких или особо тяжких преступлений за это время, условный срок заменят на настоящий. Также все осужденные должны будут предупреждать о смене места жительства и им запрещено покидать город.

Суд также постановил уничтожить наборы для покера, покерные фишки и прочие вещественные доказательства по этому делу.

Помощник прокурора Казани Марат Сайфутдинов рассказал «Татар-информу», что суд назначил наказание, которое он запрашивал во время прений всем, кроме Хакимзянова. Для него государственный обвинитель просил лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев условно, с испытательным сроком в два года.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что в апреле прошлого года в центре Казани силовики прикрыли подпольное казино. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УФСБ РФ по РТ, подразделениями по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке спецподразделения МВД РТ.

Правоохранители вычислили и задержали организаторов игорного дома, допросили игроков и сотрудниц, которые подтвердили факт незаконной организации и проведения азартных игр. В процессе обыска были изъяты мобильные устройства, игральные карты для покера, фишки, а также деньги и черновики.