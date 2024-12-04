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Происшествия 4 декабря 2024 14:46

В Казани осудили мужчину, заключившего липовые договоры на поставку спецтехники на 16 млн

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В Казани осудили 41-летнего мужчину, заключившего липовые договоры на поставку спецтехники на 16 миллионов.

Сегодня его признали виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Выяснилось, что за два года мужчина, под предлогом поставки спецтехники, заключил договоры с 11 субъектами предпринимательской деятельности, однако свои обязательства не выполнил.

Таким образом мошенник похитил 16,3 миллионов рублей.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде трех лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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