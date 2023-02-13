В Казани осудили мужчину, который присвоил найденный на улице мешок с 8 млн рублей

Прокуратура Казани утвердила обвинение в отношении 50-летнего приезжего мужчины по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни, в особо крупном размере», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 29 декабря 2022 года мужчина нашел на лавке у одного из подъездов дома на Ямашева черный пакет, в котором лежали банка соленых огурцов и 7,8 млн рублей.

Друзья, находившиеся в тот момент вместе с мужчиной, рекомендовали не трогать чужое, но тот их не послушал, схватил пакет и ретировался. В тот же день друзья пришли к мужчине домой, требуя вернуть деньги владельцу и сообщить в полицию, на что тот товарищей побил.

Все деньги мужчина потратил на себя, на подарки подруге и своим родственникам. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ново-Савиновский суд.