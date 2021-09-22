В колонию отправили мошенников, продавших пожилым казанцам газовые датчики в разы дороже

Ново-Савиновский суд вынес приговор троим казанцам, которые продавали пожилым людям газовые датчики в 10 раз дороже. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ вышли на след преступников в 2019 году.

Житель Казани Булат Билалов, уроженец Перми Кирилл Васильев и их сообщница Лилия Нигметзянова открыли фирму «Безопасный город». «Сотрудники» компании приходили домой к пенсионерам и предлагали установить газовые датчики. Однако цены на них они устанавливали в разы выше. Жертвами мошенников стали 70 пенсионеров.

Суд посчитал вину подсудимых доказанной и назначил им реальные сроки. Булат Билалов получил четыре с половиной года в колонии, Васильев – четыре года, Нигметзянова – три года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят мошенников, продававших пенсионерам газовые датчики по завышенной цене.