В Казани осудили контрабандиста, пытавшегося вывезти в Шанхай ценности на 2 млн

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Приговор по делу о контрабанде ювелирных изделий, драгметаллов и иных ценностей вынес жителю Ульяновска Лаишевский районный суд Татарстана. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2026 года мужчина прибыл в аэропорт Казани, чтобы вылететь в Шанхай (Китай). В багаже у него были драгоценные металлы, а также столовые предметы, ордена и медали, монеты. Ценности, общая стоимость которых составляет свыше 2,3 млн рублей, мужчина не задекларировал.

Подсудимому назначен штраф в размере 300 тыс. рублей с изъятием контрабандных предметов.