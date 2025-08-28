news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 16:30

В Казани оштрафовали женщину, которая довела кондуктора и отказывалась оплачивать проезд

Сегодня в казанском автобусе №36 пассажирка отказывалась оплачивать проезд. Она ошибочно утверждала, что государственная услуга оказывается без оплаты.

Во время конфликта кондуктору автобуса стало плохо — у нее поднялось давление. Водителю пришлось остановить автобус и вызвать полицию.

«Женщина целенаправленно спровоцировала конфликт, отказываясь от предложений других пассажиров оплатить за нее проезд. Ее агрессивное и неадекватное поведение привело к ухудшению самочувствия нашего сотрудника», — рассказали в пресс-службе МУП «ПАТП №2».

На 62-летнюю женщину завели административный материал по статье «Мелкое хулиганство».

Теперь ей грозит штраф за безбилетный проезд в 2,5 тысячи рублей, штраф за мелкое хулиганство до тысячи рублей и отдельный счет за простой автобуса и причиненный предприятию ущерб.

