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Ру Тат
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30 апреля 2021  09:32
Полина Шевчук

В Казани оштрафовали водителя внедорожника, который посадил маленького ребенка за руль

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В соцсетях появилось видео, на котором видно, как по дороге едет белый внедорожник, за рулем которого на руках у водителя сидит маленький ребенок.

Инспекторы ГИБДД изучили запись и смогли установить владельца автомобиля. Им оказался 56-летний житель Высокогорского района республики. В правонарушении мужчина сознался и объяснил, что в пути малыш стал капризничать и ему пришлось взять его на руки.

Татарстанца привлекли к административной ответственности за опасное вождение и перевозку ребенка без детского удерживающего устройства. Теперь ему предстоит оплатить штраф в 4,5 тыс. рублей.

 

 

 

нарушение пдд гибдд рт ребенок за рулем
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