В Казани оштрафовали водителя внедорожника, который посадил маленького ребенка за руль

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как по дороге едет белый внедорожник, за рулем которого на руках у водителя сидит маленький ребенок.

Инспекторы ГИБДД изучили запись и смогли установить владельца автомобиля. Им оказался 56-летний житель Высокогорского района республики. В правонарушении мужчина сознался и объяснил, что в пути малыш стал капризничать и ему пришлось взять его на руки.

Татарстанца привлекли к административной ответственности за опасное вождение и перевозку ребенка без детского удерживающего устройства. Теперь ему предстоит оплатить штраф в 4,5 тыс. рублей.

