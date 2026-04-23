В Казани оштрафовали водителя, наклеившего тонировку в виде флага России

Водителя из Казани, наклеившего на лобовое стекло тонировку с флагом России, оштрафовали.

Как сообщают в Госавтоинспекции города, водителя «Лады» 6-й модели начали искать после публикации видео в соцсетях. Сотрудники ГАИ установили, что машиной управлял 18-летний парень. При осмотре автомобиля выяснилось, что помимо цветной пленки у машины было неисправное рулевое управление.

На водителя составили 2 протокола. Его автомобиль поместили на штрафстоянку.