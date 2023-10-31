news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 31 октября 2023 08:44

В Казани оштрафовали водителя Mercedes за чрезмерно тонированные стекла авто

Скопировать ссылку

В Казани водителя Mersedes оштрафовали за нарушение правил тонировки авто, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автомобиль остановили на улице Максимова. После проверки автоинспекторы выяснили, что светопропускаемость передних стекол автомобиля составила всего 15%.

«В случае установления факта нарушения данного требования водитель привлекается к административной ответственности, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – пояснил командир полка ДПС казанской Госавтоинспекции Михаил Савин.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100