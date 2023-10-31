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В Казани оштрафовали водителя Mercedes за чрезмерно тонированные стекла авто
В Казани водителя Mersedes оштрафовали за нарушение правил тонировки авто, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Автомобиль остановили на улице Максимова. После проверки автоинспекторы выяснили, что светопропускаемость передних стекол автомобиля составила всего 15%.
«В случае установления факта нарушения данного требования водитель привлекается к административной ответственности, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – пояснил командир полка ДПС казанской Госавтоинспекции Михаил Савин.
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