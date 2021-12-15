В Казани оштрафовали водителя легковушки за дрифт под мостом Миллениум

Изучая контент в соцсетях, автоинспекторы обнаружили видеозапись, где водитель «Лады» дрифтовал на улице Подлужная под мостом Миллениум в Казани.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, нарушителя удалось установить. Им оказался 24-летний мужчина.

Молодого человека пригласили в подразделение ГИБДД, где выписали протокол за опасное вождение. По данному факту сотрудники ГИБДД провели проверку и оперативно установили нарушителя. Им оказался 24-летний молодой человек.

«Госавтоинспекция города Казани призывает автомобилистов к ответственности на дорогах и не создавать аварийно-опасных ситуаций», – подчеркнули в ГИБДД города.