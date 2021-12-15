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Ру Тат
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Происшествия
15 декабря 2021  18:58
Полина Шевчук

В Казани оштрафовали водителя легковушки за дрифт под мостом Миллениум

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Изучая контент в соцсетях, автоинспекторы обнаружили видеозапись, где водитель «Лады» дрифтовал на улице Подлужная под мостом Миллениум в Казани.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, нарушителя удалось установить. Им оказался 24-летний мужчина.

Молодого человека пригласили в подразделение ГИБДД, где выписали протокол за опасное вождение. По данному факту сотрудники ГИБДД провели проверку и оперативно установили нарушителя. Им оказался 24-летний молодой человек. 

«Госавтоинспекция города Казани призывает автомобилистов к ответственности на дорогах и не создавать аварийно-опасных ситуаций», – подчеркнули в ГИБДД города.

#нарушение пдд #ГИБДД Казани #дрифт
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