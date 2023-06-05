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В Казани оштрафовали водителя, который провез пассажира на крыше авто
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В процессе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили ролик, на котором водитель «Лады» на территории Речного порта провез на крыше машины человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Полицейские установили автомобиль, а вместе с ним водителя и пассажира, которые вину в нарушении ПДД признали.
За перевозку людей вне кабины и опасное вождение водителю грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, а в отношении пассажира составили административный материал о нарушении ПДД.
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