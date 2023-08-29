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В Казани оштрафовали мужчину, который избил пассажирку автобуса
Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который избил пассажирку городского автобуса. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
25 января казанец, находясь в салоне городского автобуса, во время конфликта ударил одну из пассажирок кулаком в лицо. После этого он схватил женщину за шею и повалил на сиденье, причинив ей физическую боль.
Свою вину мужчина признал. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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