В Казани оштрафовали мужчину, который избил пассажирку автобуса

Прокуратура Советского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который избил пассажирку городского автобуса. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

25 января казанец, находясь в салоне городского автобуса, во время конфликта ударил одну из пассажирок кулаком в лицо. После этого он схватил женщину за шею и повалил на сиденье, причинив ей физическую боль.

Свою вину мужчина признал. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.