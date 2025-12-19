В Казани оштрафовали фирму, которая давала взятку за ускорение поставок нефтепродуктов

В Казани оштрафовали фирму «Тритон Трейд» за взятку за ускорение поставок нефтепродуктов.

Выяснилось, что с 2019 по 2024 год коммерческий директор фирмы через посредника передал более миллиона рублей руководителю отдела нефтедобывающего предприятия. Деньги были платой за то, чтобы отгрузки нефтепродуктов шли быстрее.

По факту этой взятки прокуратура Татарстана возбудила дело против самой компании «Тритон Трейд». Суд признал фирму виновной в даче незаконного вознаграждения от имени юридического лица и назначил ей штраф в 20 миллионов рублей.

Кроме того, коммерческого директора компании осудили за коммерческий подкуп.