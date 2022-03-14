В Казани остаются открытыми 22 тыс. вакансий в строительстве, транспорте и других сферах

В татарстанской столице наблюдается стабильно низкий уровень безработицы, число вакансий от работодателей в настоящее время составляет 22 тыс. Работники нужны в строительстве, на транспорте и производстве, в торговле и здравоохранении. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он отметил, что сейчас численность зарегистрированных безработных в городе составляет 3 тыс. 885 человек. В то же время, количество вакансий в столице республики многократно превышает данный показатель.

«По состоянию на текущую дату в базе данных Службы занятости Казани имеется информация о 22 тыс. вакансий от предприятий и организаций города. Наибольшую потребность в кадрах испытывают строительство, транспорт, производство, торговля, образование, гостинично-ресторанный бизнес, здравоохранение», – сообщил докладчик.

Он добавил, что федеральные власти также прорабатывают действенные меры по поддержанию стабильности на рынке труда, с учетом введенных антироссийских санкций.

