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Ру Тат
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Казань
14 марта 2022  12:32

В Казани остаются открытыми 22 тыс. вакансий в строительстве, транспорте и других сферах

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В татарстанской столице наблюдается стабильно низкий уровень безработицы, число вакансий от работодателей в настоящее время составляет 22 тыс. Работники нужны в строительстве, на транспорте и производстве, в торговле и здравоохранении. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он отметил, что сейчас численность зарегистрированных безработных в городе составляет 3 тыс. 885 человек. В то же время, количество вакансий в столице республики многократно превышает данный показатель.

«По состоянию на текущую дату в базе данных Службы занятости Казани имеется информация о 22 тыс. вакансий от предприятий и организаций города. Наибольшую потребность в кадрах испытывают строительство, транспорт, производство, торговля, образование, гостинично-ресторанный бизнес, здравоохранение», – сообщил докладчик. 

Он добавил, что федеральные власти также прорабатывают действенные меры по поддержанию стабильности на рынке труда, с учетом введенных антироссийских санкций. 
 

#занятость населения #Вакансии #Деловой понедельник
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