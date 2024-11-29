В Казани остановили водителя, который за две с половиной недели более 300 раз нарушил ПДД

Госавтоинспекция Казани остановила 22-летнего водителя за рулем автомобиля Audi, который систематически грубо нарушал правила дорожного движения.

Только с 7 по 26 ноября он более 300 раз нарушил ПДД, в том числе неоднократно превысил скорость на более чем 80 км/ч и ехал по автобусной полосе.

С водителем провели профилактическую беседу о недопущении нарушения ПДД и рассказали к каким трагическим последствиям это приводит.