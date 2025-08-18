В Казани осмотрели объекты реконструкции водопровода и коллектора

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Специалисты Госкомитета провели выездную проверку реализации инвестпрограммы и хода строительных работ на объектах МУП «Водоканал» Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

В рамках инспекции они осмотрели два объекта реконструкции: водопровод на участке от Сибирского тракта, 44а до ВНС «Карьер», а также сегмент Ново-Ометьевского коллектора в районе дома №7 на Аметьевской магистрали.

Отмечается, что данные проекты играют ключевую роль в модернизации инфраструктуры города и повышении надежности систем водоснабжения и водоотведения.

В Госкомитете обратили внимание на необходимость строгого соблюдения утвержденных графиков работ. Полученные в ходе мониторинга данные будут проанализированы и учтены при дальнейшем формировании тарифов.