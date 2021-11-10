В Казани осенью в 1,6 раз вырос спрос на дворников

С начала осени в столице Татарстана количество предложений для дворников выросло в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Средняя зарплата дворника в Татарстане составляет 21 тыс. рублей. В 84% случаев опыт работы не требуется. Большинство вакансий предусматривают полную занятость. В числе главных требований работодатели чаще всего предъявляют ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность», – сказано в сообщении.

При этом средняя ожидаемая заработная плата соискателей на вакансию дворника по городу составляет 25 тыс. рублей. Треть соискателей имеют опыт работы более 6 лет, у 45% нет опыта работы. В качестве ключевых навыков претенденты на эту работу указывают владение ПК, умение работать в команде и грамотную речь.