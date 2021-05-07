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Ру Тат
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7 мая 2021  09:03
Полина Шевчук

В Казани оркестр Росгвардии сыграл для ветерана мелодии военных лет

В Казани оркестр Росгвардии сыграл для ветерана мелодии военных лет
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Накануне в столице Татарстана стартовала акция Росгвардии «Парад у дома ветерана». Первым поздравили с Днем Победы фронтовика Талгата Янбекова. Ветеран вышел встречать росгвардейцев при полном параде – в кителе, увешанном наградами.

Оркестр сыграл для ветерана мелодии военных лет, а волонтеры и юные патриоты прочитали стихи и спели фронтовые песни. Завершалось мероприятия прохождением парадным маршем взвода спецназовцев.

В свою очередь ветеран поблагодарил за столь неожиданный подарок, рассказал о фронтовом прошлом и напутствовал молодежь любить свою Родину и изо всех сил беречь мирное небо над головой.


 

День Победы росгвардия по рт
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