В Казани оркестр Росгвардии сыграл для ветерана мелодии военных лет

Накануне в столице Татарстана стартовала акция Росгвардии «Парад у дома ветерана». Первым поздравили с Днем Победы фронтовика Талгата Янбекова. Ветеран вышел встречать росгвардейцев при полном параде – в кителе, увешанном наградами.

Оркестр сыграл для ветерана мелодии военных лет, а волонтеры и юные патриоты прочитали стихи и спели фронтовые песни. Завершалось мероприятия прохождением парадным маршем взвода спецназовцев.

В свою очередь ветеран поблагодарил за столь неожиданный подарок, рассказал о фронтовом прошлом и напутствовал молодежь любить свою Родину и изо всех сил беречь мирное небо над головой.



