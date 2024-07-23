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В Казани организуют пункт сбора вторсырья под Миллениумом
В Казани в предстоящее воскресенье, 28 июля, под мостом Миллениум организуют мобильный пункт приема вторсырья. Конкретное местоположение «точки» – четвертый пролет парковки.
Как сообщают организаторы, все участники акции в этот день смогут припарковаться на въезде бесплатно, но для того, чтобы участвовать, надо зарегистрироваться.
Пункт проработает с 10:00 до 12:00. За эти два часа волонтеры проекта «ЭкоЛогично» примут на переработку пластик, металл, технику, фольгу, макулатуру и другие виды вторсырья. Подробнее о том, какие «штуки» принимают на переработку, смотрите по ссылке.
Уточняется, что к сдаче не будут принимать одежду и обувь в хорошем состоянии, ветошь, фильтры для воды, пластиковые игрушки, органику, видео- и аудиокассеты, батарейки, лампы, градусники и лекарства.
Интересно, что такой пункт сбора будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца 2024-го.
Фото: Мобильный пункт приема вторсырья и одежды
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