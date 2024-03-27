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В Казани организуют первенство России по сумо
В Казани пройдет первенство России по сумо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях. За медали будут бороться около 400 спортсменов из более чем 25 регионов страны, сообщает мэрия столицы РТ.
Сами соревнования проведут с 28 марта по 1 апреля во дворце единоборств «Ак Барс». Отметим, что в том же дворце ранее проводили множество международных турниров, в том числе чемпионат и первенства Европы по сумо.
29 марта будет церемония открытия сумо. В тот день поборются за медали спортсмены до 15 лет. 30 марта проведут соревнование среди спортсменов до 17 лет, а 31 марта будут известны победители и призеры первенства среди сумоистов до 19 лет.
Во всех возрастных категориях борьбу за золото будут вести до двух побед одного из финалистов.
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