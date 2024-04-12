В Казани организуют лекцию по международным отношениям

В Казани 18 апреля организуют первую встречу в рамках серии образовательных лекций по международным отношениям Global Talks. Мероприятие начнется в 18:30 в Нацбиблиотеке РТ. Тема вечера: «Устойчивые привычки как ответ на глобальные угрозы современного мира». Организуют «беседы» при поддержке Министерства по делам молодёжи Татарстана и МГИМО (МИД) России, пишет пресс-служба организаторов - Академия молодежной дипломатии.

Серия образовательных лекций Global Talks – это цикл открытых интерактивных экспертных выступлений по современным международным отношениям. Лекции организованы в формате дискуссий с участием российских экспертов в мировой политике и смежных дисциплинах. Благодаря такому проекту каждый желающий может получить информацию по таким актуальным вопросам международной повестки, как современные глобальные вызовы, энергетическая и экономическая безопасность, развитие отношений России с ведущими авторами на международной арене, роли национальной идентичности и глобализации, мировые тренды в сфере глобального управления, рынке труда и профессий и многое другое.

На первой лекции слушатели узнают о причинах глобального изменения климата, проблеме голода и перенаселения, а также о влиянии данных вызовов на энергетику, современные технологии, объекты культурного наследия и образование в целом.

Эксперты также расскажут, как решают такие проблемы. Среди спикеров: доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Андрей Авраменко и руководитель международных программ Евразийского учебного института, заместитель научного руководителя Экономического клуба МГИМО Анастасия Макаренко.

Вход на мероприятие – по предварительной бесплатной регистрации.