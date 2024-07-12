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В Казани организуют лабораторию для сценаристов
Жители Казани смогут подать заявку на участие в закрытой лаборатории для сценаристов. Данный проект проработает с 23 по 28 июля. Местом ее проведения станет набережная озера Кабан.
Заявки будут принимать до 19 июля включительно. По итогам занятий участники напишут сценарий короткометражного фильма по теме дома и озера Кабан. Авторами такой работы станут 5 отобранных сценаристов. Потом по данному тексту снимут и смонтируют ролик. Итоговое художественное произведение покажут и обсудят 30 августа в общественном пространстве.
Куратором занятия и съемочного процесса выступит режиссер-сценарист Теймур Ибрагимов.
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