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В Казани организуют концерт в память о поэте и авторе песен Ринате Муслимове
В казанском КРК «Пирамида» на следующей неделе, 15 марта, состоится концерт из песен на стихи Рината Муслимова, который скончался в сентябре прошлого года. Событие организуют артисты татарской эстрады, приурочив его ко дню рождения коллеги по творчеству.
«Ринат абый не называл себя поэтом, хотя написал множество стихов, которые стали словами к популярным песням. Он хотел сделать свой творческий вечер 15 марта. Мы, его друзья, решили этот вечер провести», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заслуженный артист Татарстана Раяз Фасихов, который также является автором сценария предстоящего вечера.
К знаменательной дате также вышел сборник песен на слова Рината Муслимова. Композитор, народный артист Татарстана Зуфар Хайрутдинов в сотрудничестве с поэтом создал свыше 60 композиций. «Перед смертью он мне говорит: „Зуфар, оказывается, мы с тобой написали более 60 песен, ни с кем больше так много не писали“. Я очень удивился, сам никогда не считал», — отметил композитор.
«Его стихи — искренние, чистые, жизненные. Он не выдумывает темы, всё берет из жизни. Сам был очень интересным, особенным человеком. Его песни всегда были популярны. Здесь прозвучат самые любимые народом композиции. Этот концерт станет своеобразным памятником Ринату абыю», — отметил Зуфар Хайрутдинов.
Песни прозвучат в исполнении Салавата Фатхетдинова, Зайнап Фархетдиновой, Алсу Абульхановой, Филюса Кагирова, Расима Низамова и других популярных артистов татарской эстрады.
Режиссер концерта Марсель Махмутов также анонсировал включение номеров в формате караоке. «Песни Рината Муслимова люди знают и любят, они захотят их спеть», — пояснил режиссер.
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