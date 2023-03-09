В Казани организуют концерт в память о поэте и авторе песен Ринате Муслимове

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском КРК «Пирамида» на следующей неделе, 15 марта, состоится концерт из песен на стихи Рината Муслимова, который скончался в сентябре прошлого года. Событие организуют артисты татарской эстрады, приурочив его ко дню рождения коллеги по творчеству.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ринат абый не называл себя поэтом, хотя написал множество стихов, которые стали словами к популярным песням. Он хотел сделать свой творческий вечер 15 марта. Мы, его друзья, решили этот вечер провести», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заслуженный артист Татарстана Раяз Фасихов, который также является автором сценария предстоящего вечера.

К знаменательной дате также вышел сборник песен на слова Рината Муслимова. Композитор, народный артист Татарстана Зуфар Хайрутдинов в сотрудничестве с поэтом создал свыше 60 композиций. «Перед смертью он мне говорит: „Зуфар, оказывается, мы с тобой написали более 60 песен, ни с кем больше так много не писали“. Я очень удивился, сам никогда не считал», — отметил композитор.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Его стихи — искренние, чистые, жизненные. Он не выдумывает темы, всё берет из жизни. Сам был очень интересным, особенным человеком. Его песни всегда были популярны. Здесь прозвучат самые любимые народом композиции. Этот концерт станет своеобразным памятником Ринату абыю», — отметил Зуфар Хайрутдинов.

Песни прозвучат в исполнении Салавата Фатхетдинова, Зайнап Фархетдиновой, Алсу Абульхановой, Филюса Кагирова, Расима Низамова и других популярных артистов татарской эстрады.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Режиссер концерта Марсель Махмутов также анонсировал включение номеров в формате караоке. «Песни Рината Муслимова люди знают и любят, они захотят их спеть», — пояснил режиссер.

Ринат Муслимов родился 15 марта 1951 года. Шестнадцать лет проработал на должности директора Дворца спорта Казани. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также множеством ведомственных наград.