Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани организуют концерт-презентацию «Эскизов мемуаров»
В столице Татарстана 22 марта проведут презентацию «Эскизов мемуаров» Рустема Абязова. Мероприятие начнется в 18:30 в Центре Пушкина (Карла Маркса, 26). Вход будет свободным.
В честь своего юбилея художественный руководитель и главный дирижёр Казанского камерного оркестра La Primavera, народный артист РТ, лауреат Тукаевской премии Рустем Абязов покажет несколько подготовленных сюрпризов.
Отметим, что на протяжении нескольких лет практически в каждом номере журнала «Казань» выходили «Эскизы мемуаров» Абязова, в которых он щедро делился с читателями самыми интересными историями, размышлениями на разные темы.
К юбилею маэстро «Эскизы…» выпустили отдельной книгой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»