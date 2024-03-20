В Казани организуют концерт-презентацию «Эскизов мемуаров»

В столице Татарстана 22 марта проведут презентацию «Эскизов мемуаров» Рустема Абязова. Мероприятие начнется в 18:30 в Центре Пушкина (Карла Маркса, 26). Вход будет свободным.

В честь своего юбилея художественный руководитель и главный дирижёр Казанского камерного оркестра La Primavera, народный артист РТ, лауреат Тукаевской премии Рустем Абязов покажет несколько подготовленных сюрпризов.

Отметим, что на протяжении нескольких лет практически в каждом номере журнала «Казань» выходили «Эскизы мемуаров» Абязова, в которых он щедро делился с читателями самыми интересными историями, размышлениями на разные темы.

К юбилею маэстро «Эскизы…» выпустили отдельной книгой.