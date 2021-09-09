В Казани организуют двухнедельный хакатон для программистов и студентов

17 сентября в Казани стартует двухнедельный хакатон АРТ-терапия. Как сообщают организаторы, участники займутся разработкой проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности в сфере культуры.

Мероприятие пройдет в Казанском государственном институте культуры в преддверии Kazan Digital Week-2021.

К участию в хакатоне приглашаются программисты, разработчики мобильных приложений, дизайнеры, проектировщики интерфейсов, психологи, медики, учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений.

Подать заявку можно до 10 сентября, сделать это можно по ссылке.

Хакатон будет проводиться по трекам «Танцевальная терапия», «Музыкотерапия», «Игротерапия», «Изотерапия», «Оценка творческих способностей: хореографическое искусство или музыкальное искусство».

Победители соревнований смогут представить свои проекты на Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, представить его потенциальным заказчикам и получить поддержку наставника. Авторы трех лучших проектов получат 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.