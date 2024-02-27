В Казани организуют дискуссию о том, как меняют города РТ для детей и родителей

В Казани пройдет дискуссия на тему: «Центр семейной жизни: как города РТ меняют для детей и родителей». Дата, время и место проведение события -—28 февраля, 19:00, конференц-зал Национальной библиотеки РТ. Мероприятие пройдет в рамках программы «Городские модераторы».

В качестве спикеров будут зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина, руководитель отдела развития жилых территорий Института развития городов республики Гузель Загидуллина, замдиректора Нацбиблиотеки Татарстана Табрис Яруллин, директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, партнер и один из основателей «Проектной группы 8», а также эксперт по соучаствующему проектированию Надежда Снигирева. Еще одним спикером станет блогер Алина Гималтдинова.

На встрече поднимут тему развития территорий и уровня жизни: как эти два фактора влияют на желание людей оставаться в Казани и улучшать ее. Среди других обсуждаемых вопросов: какие возможности для молодых семей есть в РТ, а какие – в дефиците, а также насколько сильно сообщества родителей влияют на изменения в городе. Еще гости и участники дискуссии узнают, почему запросы детей и их родителей становятся ключевыми в формировании городской среды.