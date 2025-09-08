В Казани организуют бесплатные автобусы для доставки избирателей на участки

В день голосования в столице Татарстана будут работать 30 бесплатных автобусов, которые обеспечат доставку жителей из отдаленных жилых массивов на избирательные участки. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

«Практика уже сложилась: в жилых массивах, расположенных далеко от помещений для голосования, будут курсировать бесплатные автобусы», – отметил он.

Кроме того, все проголосовавшие получат специальные браслеты «Всей семьей на выборы», которые будут действовать как проездные для бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

«Выборы в нашей стране, особенно в республике, всегда были праздничным событием, куда приходят семьями, где встречаются знакомые и друзья», – заключил Алеев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.