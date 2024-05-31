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Новости Татарстана и Казани
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В Казани организуют бесплатную экскурсию про птиц
В Казани в предстоящее воскресенье, 2 июня, пройдет вторая бесплатная орнитологическая экскурсия. Ее организуют на набережной озера Кабан, сообщает Дирекция парков и скверов города.
На этой экскурсии орнитолог, член Союза охраны птиц России София Хохлачева расскажет про водоплавающих и околоводных птиц, их миграции, местах зимовок и формировании пар у моногамных видов. Также жители и гости Казани смогут узнать, почему уток нельзя кормить хлебом и каких птиц называют «поганками».
Сама прогулка начнется в 10:00. Встреча запланирована около фонтанов на площади у театра им. Г. Камала. Для участия нужна регистрация по ссылке. Форма одежды – свободная.
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