В Казани организовали сбор средств на нужды медицинского взвода ЛНР

В Казани организован сбор средств на нужды медиков, которые спасают жизни военнослужащих на передовой в Луганской народной республике. Организовала его служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань». Сегодня в медпункте, точное местонахождение которого не разглашается, спасают мирных жителей и участников спецоперации в том числе – военнопленных.

В медицинском взводе служат добровольцы, среди них – бывшие шахтеры, учителя, люди с начальным медицинским образованием, которые отправились на защиту жизни и здоровья соотечественников по велению сердца, рассказала Мария Евремова, участница инициативной группы из Татарстана, побывавшей на Донбассе в ноябре 2022 года.

По согласованию с командованием медицинского взвода добровольцев ЛНР, служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань» проводит сбор средств на машину УАЗ СГР, хирургическую лампу, генератор и ноутбук. Всего необходимо собрать 850 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Пожертвовать средства можно на сайте.