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Происшествия 5 февраля 2025 16:55

В Казани организовали проверку после нападения мигранта на девушку-подростка

В социальных сетях появилась информация, что в Казани мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться.

Отмечается, что нападавший находится в России нелегально. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил организовать проверку законности нахождения мужчины на территории России.

«Татар-информ» рассказал, что накануне в полицию поступило сообщение о том, что вечером в Кировском районе Казани, в районе Ягодной слободы, мужчина напал на девушку-подростка.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, он несколько раз ударил ее по голове и пытался душить, но, испугавшись очевидцев, убежал.

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