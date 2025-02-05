В Казани организовали проверку после нападения мигранта на девушку-подростка

В социальных сетях появилась информация, что в Казани мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться.

Отмечается, что нападавший находится в России нелегально. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил организовать проверку законности нахождения мужчины на территории России.

«Татар-информ» рассказал, что накануне в полицию поступило сообщение о том, что вечером в Кировском районе Казани, в районе Ягодной слободы, мужчина напал на девушку-подростка.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, он несколько раз ударил ее по голове и пытался душить, но, испугавшись очевидцев, убежал.