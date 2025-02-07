В Казани организатор подпольного казино вымогал у проигравшего игрока 10 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего казанца, организовавшего подпольное казино.

По данным прокуратуры РТ, мужчина незаконно проводил азартные игры на деньги в помещении на улице Волкова в Казани.

Кроме того, в феврале 2023 года казанец вымогал 10 млн рублей у проигравшего игрока. Он угрожал ему применением насилия и уничтожением его имущества.

Свою вину мужчина признал частично. Скоро уголовное дело будет передано в суд.