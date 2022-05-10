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Ру Тат
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Общество
10 мая 2022  17:07

В Казани опубликован график отключения горячей воды на сетях «Татэнерго» в мае

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Мэрия Казани опубликовала майский график отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к Казанским тепловым сетям. Причина — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. 

В мэрии добавили, что сроки могут быть скорректированы. Также граждан предупреждают, что работы проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения также может производиться несколько раз. 

Ранее стал известен годовой график опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго».

#отключение горячей воды
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