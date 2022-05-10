В Казани опубликован график отключения горячей воды на сетях «Татэнерго» в мае

Мэрия Казани опубликовала майский график отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к Казанским тепловым сетям. Причина — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

В мэрии добавили, что сроки могут быть скорректированы. Также граждан предупреждают, что работы проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения также может производиться несколько раз.

Ранее стал известен годовой график опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго».