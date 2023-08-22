В Казани опровергли слухи о повышении цен на хлеб

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Риска подорожания хлеба нет — ни одним татарстанским заводом повышение стоимости не обсуждается. Так генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов прокомментировал появившуюся новость о скором росте цен на хлебобулочные изделия.

«Я знаю точно, что в Татарстане ни один завод о повышении цен не заявлял, даже не планировал, не обсуждал. От производителей такого нет», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в рыночных условиях, если увеличивается себестоимость зерна и других составляющих, происходит расчет и индексация, однако предприятие старается держать цены на хлеб.

«Мы живем в рыночных условиях. Если будет увеличение себестоимости зерна, муки и других составляющих, то да, естественно происходит расчет и индексация. Но мы всегда индексацию по хлебу делаем в крайнем случае, минимальную, чтобы на потребителях мягче сказалось. Мы никогда не делаем это с опережением», — сказал Кутдусов.