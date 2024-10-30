В Казани определились с площадками для празднования Нового года

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Власти столицы Татарстана выбрали площадки для празднования Нового года и определили время проведения праздничных мероприятий. Соответствующее постановление исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Новогодние празднества пройдут на территории Центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, парке «Черное озеро», сквере поселка Дербышки, парке «Сосновая роща», на площадке перед театром кукол «Экият», в парке «Крылья советов», а также в ряде не поименованных парков, подотчетных Дирекции парков и скверов Казани.

Работы по праздничному оформлению города должны быть завершены к 20 декабря. Уже 19 декабря стартуют новогодние мероприятия.

В частности, начнут работать аттракционы и ярмарки, а также проходить тематические события. Откроется выездная торговля промышленными товарами и сувенирами. Будут запущены туристические маршруты с учетом мест празднования. В этот же день окажется усилена охрана общественного порядка.

Районные мероприятия по случаю Нового года, праздники в учреждениях и спортивные состязания будут проводиться до 8 января 2025-го. При этом новогодние площадки будут работать вплоть до 13 января.